Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire !) – Atelier d’écriture, salle au-dessus de la mairie, Durcet

Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire !) – Atelier d’écriture Dimanche 26 avril, 10h30 salle au-dessus de la mairie Orne

gratuit, sur réservation dans la limite des 10 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

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de 10h30 à 12h30 : atelier d’écriture poétique animé par Anne Monneau.