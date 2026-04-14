Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire !) – Atelier d’écriture, salle au-dessus de la mairie, Durcet
Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire !) – Atelier d’écriture, salle au-dessus de la mairie, Durcet dimanche 26 avril 2026.
Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire !) – Atelier d’écriture Dimanche 26 avril, 10h30 salle au-dessus de la mairie Orne
gratuit, sur réservation dans la limite des 10 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
salle au-dessus de la mairie Durcet Durcet 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « leprintempsdedurcet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.35.97.64.51 »}]
de 10h30 à 12h30 : atelier d’écriture poétique animé par Anne Monneau.