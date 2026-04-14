Printemps de Durcet (40ème anniversaire !)- Petit salon du livre de poésie, salle des fêtes, Durcet

Printemps de Durcet (40ème anniversaire !)- Petit salon du livre de poésie Samedi 25 avril, 14h00 salle des fêtes Orne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

salle des fêtes 61100 Durcet Durcet 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.35.97.64.51 »}, {« type »: « email », « value »: « leprintempsdedurcet@gmail.com »}]

De 14h à 18h, salon du livre de poésie – Présence d’une vingtaine de poètes et illustrateurs + librairie Quartier libre et l’atelier de Groutel / lectures par les poètes de textes choisis, dédicaces.