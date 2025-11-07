Printemps de Durcet

Le Bourg Durcet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

40ème édition du Printemps de Durcet

-samedi 25 novembre:

de 14h à 18h, salon du livre de poésie, dans la salle des fêtes de Durcet

Présence d’une vingtaine de poètes et illustrateurs, ainsi que la librairie Quartier libre, avec des temps de lecture par les poètes eux-mêmes de textes choisis, dédicaces…

– dimanche 26 novembre:

de 10h30 à 12h30 atelier d’écriture poétique animé par Anne Monneau, gratuit, sur inscription

de 14h30 à 17h30: randonnée Itinérance poétique de 6 km sur le chemin des poètes à la découverte des 16 nouveaux poèmes jalonnant le parcours. Lectures, musique, danse et autres surprises ponctueront la balade. Départ à 14h30 de la mairie de Durcet. Bottes ou chaussures tout terrain conseillées !

A l’arrivée, pot offert aux randonneurs, puis dédicaces, vente de recueils par les poètes. .

Le Bourg Durcet 61100 Orne Normandie +33 6 35 97 64 51 leprintempsdedurcet@gmail.com

English : Printemps de Durcet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Printemps de Durcet Durcet a été mis à jour le 2025-11-07 par Flers agglo