Le Printemps de la Cathédrale concerts exceptionnels Le Puy-en-Velay
Le Printemps de la Cathédrale concerts exceptionnels Le Puy-en-Velay samedi 25 avril 2026.
Le Printemps de la Cathédrale concerts exceptionnels
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Deux concerts exceptionnels dans un lieu exceptionnel ! Plus de 40 musiciens répartis dans et hors la cathédrale !
.
Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.maitrise@cathedraledupuy.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two exceptional concerts in an exceptional venue! Over 40 musicians in and out of the cathedral!
L’événement Le Printemps de la Cathédrale concerts exceptionnels Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay