Le Printemps de la Cathédrale concerts exceptionnels

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Deux concerts exceptionnels dans un lieu exceptionnel ! Plus de 40 musiciens répartis dans et hors la cathédrale !

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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.maitrise@cathedraledupuy.org

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English :

Two exceptional concerts in an exceptional venue! Over 40 musicians in and out of the cathedral!

L’événement Le Printemps de la Cathédrale concerts exceptionnels Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay