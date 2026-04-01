Le Printemps de la Photo Pujols
Le Printemps de la Photo Pujols vendredi 24 avril 2026.
Pujols
Le Printemps de la Photo
Le Bourg Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-06-02 12:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le Printemps de la Photo de Pujols et le club Pixels Photo accueillent de nombreux photographes amateurs et professionnels avec des invités d’honneur, des conférences, l’accueil du concours national 2 de la fédération française de photographie, des ateliers, des actions avec le service du Pays d’art et histoire et avec la Maison Familiale Rurale.
Les expositions ont lieu dans le bourg de Pujols. .
Le Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 43 05 17
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English : Le Printemps de la Photo
L’événement Le Printemps de la Photo Pujols a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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