Pujols

Le Printemps de la Photo

Le Bourg Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-06-02 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le Printemps de la Photo de Pujols et le club Pixels Photo accueillent de nombreux photographes amateurs et professionnels avec des invités d’honneur, des conférences, l’accueil du concours national 2 de la fédération française de photographie, des ateliers, des actions avec le service du Pays d’art et histoire et avec la Maison Familiale Rurale.

Les expositions ont lieu dans le bourg de Pujols. .

Le Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 43 05 17

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English : Le Printemps de la Photo

L’événement Le Printemps de la Photo Pujols a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne