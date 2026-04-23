Le Printemps des Abers Jardin de l’Espace Louis Coz Plabennec

Plabennec

Le Printemps des Abers

Jardin de l’Espace Louis Coz 16 Rue Pierre Jestin Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Printemps des Abers revient en 2026 pour une nouvelle édition pleine de découvertes artistiques, en partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau. Ce rendez-vous incontournable invite à explorer nos espaces publics sous un nouvel angle, à travers des spectacles et performances qui tissent un véritable voyage sur le territoire.

Cette édition 2026 met particulièrement à l’honneur le burlesque, l’humour et l’inattendu.

Le programme de ce dimanche

15h03: L’Illiade, théâtre de rue tout public (50min). Rdv jardin de l’Espace Louis Coz

Connaissez-vous l’histoire de L’Iliade ? La bataille acharnée des Achéens contre les Troyens ? L’amour impossible d’Hélène et Pâris ? Pleine de bonne volonté et avec les moyens du bord, la compagnie Bravache lance le chronomètre pour nous faire revivre la véritable histoire de la terrible guerre de Troie. Quand les dieux et déesses de l’Olympe s’amusent des mortels, le sang coule à flot et les passions se déchaînent !

16h42 Gaïa, cirque tout public (50min), Place du champ de Foire

Gaïa, qui signifie terre mère , évoque notre lien profond à la nature. Autour d’une scénographie originale et poétique, les corps dialoguent avec une matière vivante. Cette expérience immersive nous invite à ressentir autrement notre manière d’habiter un monde fragilisé et à nous reconnecter au vivant, dans toute sa diversité. .

Jardin de l’Espace Louis Coz 16 Rue Pierre Jestin Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 37 66 00

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L’événement Le Printemps des Abers Plabennec a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS