Oloron-Sainte-Marie

Le printemps des cimetières Visite le Carré militaire de Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Créé par l’association Patrimoine Aurhalpin, cet événement national met à l’honneur le patrimoine funéraire et les richesses méconnues des cimetières. Pour son 10e anniversaire, un programme varié est proposé dans plus de 70 départements. Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises y participe pour la première fois, afin de faire découvrir un patrimoine et une architecture souvent méconnus.

Une visite guidée est proposée avec une guide-conférencière, en partenariat avec l’ONACVG. Créé à la fin du XVIIIe siècle par l’évêque d’Oloron, le cimetière Sainte-Marie présente la particularité d’abriter un carré militaire. Ce concept d’espace dédié aux soldats morts au combat apparaît après la guerre franco-allemande de 1870. À Oloron, sur 20 tombes, 3 sont vides et 8 appartiennent à des Morts pour la France, dont 5 perpétuelles. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

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English : Le printemps des cimetières Visite le Carré militaire de Sainte-Marie

L’événement Le printemps des cimetières Visite le Carré militaire de Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn