LE PRINTEMPS DES COLIBRIS Place de l’Agenouillade Agde

Agde

LE PRINTEMPS DES COLIBRIS

Place de l’Agenouillade LE GRAU D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le Printemps des Colibris, c’est LE grand rendez-vous joyeux, citoyen et engagé sur Agde !

Une journée pour montrer que la transition écologique et sociale est vivante, créative et accessible et surtout… qu’on peut changer le monde dans la bonne humeur.

Comme chaque année, plusieurs pôles pour faire vibrer la journée

Marché de produits locaux

Artisans & entreprises engagées

Associations du territoire

Conférences & échanges inspirants

Animations, musique, spectacles, surprises…

#PRINTEMPS

#ENVIRONNEMENT .

Place de l’Agenouillade LE GRAU D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : LE PRINTEMPS DES COLIBRIS

The Printemps des Colibris is THE big, joyful, civic-minded and committed event in Agde!

A day to show that the ecological and social transition is alive, creative and accessible, and above all? that we can change the world in a good mood.

L’événement LE PRINTEMPS DES COLIBRIS Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34