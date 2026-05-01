LE PRINTEMPS DES COLIBRIS Place de l’Agenouillade Agde
LE PRINTEMPS DES COLIBRIS Place de l’Agenouillade Agde dimanche 24 mai 2026.
Agde
LE PRINTEMPS DES COLIBRIS
Place de l’Agenouillade LE GRAU D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le Printemps des Colibris, c’est LE grand rendez-vous joyeux, citoyen et engagé sur Agde !
Une journée pour montrer que la transition écologique et sociale est vivante, créative et accessible et surtout… qu’on peut changer le monde dans la bonne humeur.
Comme chaque année, plusieurs pôles pour faire vibrer la journée
Marché de produits locaux
Artisans & entreprises engagées
Associations du territoire
Conférences & échanges inspirants
Animations, musique, spectacles, surprises…
#PRINTEMPS
#ENVIRONNEMENT .
Place de l’Agenouillade LE GRAU D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE PRINTEMPS DES COLIBRIS
The Printemps des Colibris is THE big, joyful, civic-minded and committed event in Agde!
A day to show that the ecological and social transition is alive, creative and accessible, and above all? that we can change the world in a good mood.
L’événement LE PRINTEMPS DES COLIBRIS Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34