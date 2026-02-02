Le printemps des créateurs

Roussennac Aveyron

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Le printemps des créateurs. Marché d’art et d’artisanat, à la salle des fêtes de 10 h à 18 h. Venez à la rencontre de vos artistes et artisans locaux et découvrir tous nos savoir-faire. Renseignements tresorsnature12@gmail.com

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie tresorsnature12@gmail.com

English :

Le printemps des créateurs. Arts and crafts market, at the salle des fêtes from 10 am to 6 pm. Come and meet your local artists and craftspeople and discover all our know-how. Information tresorsnature12@gmail.com

