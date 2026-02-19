Qi Gong Roussennac
Qi Gong Roussennac mercredi 22 juillet 2026.
Qi Gong
Roussennac Aveyron
Tarif :
Date :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Qi gong, au moulin du Roudillou. Tapis et matériel fournis, possibilité de repli sur Roussennac. Renseignements 06 43 18 13 98. (Antre ciel et tere)
Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 43 18 13 98 antrecieletterre@gmail.com
Afficher la carte du lieu
English :
Qi gong, at the Roudillou mill. Mats and equipment supplied, possibility of retreat to Roussennac. Information 06 43 18 13 98. (Antre ciel et tere)
L'événement Qi Gong Roussennac