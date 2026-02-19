Qi Gong

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Qi gong, au moulin du Roudillou. Tapis et matériel fournis, possibilité de repli sur Roussennac. Renseignements 06 43 18 13 98. (Antre ciel et tere)

.

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 43 18 13 98 antrecieletterre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Qi gong, at the Roudillou mill. Mats and equipment supplied, possibility of retreat to Roussennac. Information 06 43 18 13 98. (Antre ciel et tere)

L’événement Qi Gong Roussennac a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)