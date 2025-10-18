Quine d’été

Roussennac Aveyron

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

2026-07-29

Quine d’été, à la salle des fêtes à 21 h 00. (Club des aînés)

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Quine d’été, at the salle des fêtes at 9:00 pm. (Seniors’ Club)

German :

Sommer-Quine, im Festsaal um 21.00 Uhr. (Seniorenclub)

Italiano :

Quine d’été, presso la Salle des fêtes alle 21.00. (Club degli anziani)

Espanol :

Quine d’été, en la salle des fêtes a las 21.00 h. (Club de la Tercera Edad)

L’événement Quine d’été Roussennac a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)