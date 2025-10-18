Quine d’été Roussennac
Quine d’été Roussennac mercredi 29 juillet 2026.
Quine d’été
Roussennac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Quine d’été, à la salle des fêtes à 21 h 00. (Club des aînés)
.
Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Quine d’été, at the salle des fêtes at 9:00 pm. (Seniors’ Club)
German :
Sommer-Quine, im Festsaal um 21.00 Uhr. (Seniorenclub)
Italiano :
Quine d’été, presso la Salle des fêtes alle 21.00. (Club degli anziani)
Espanol :
Quine d’été, en la salle des fêtes a las 21.00 h. (Club de la Tercera Edad)
L’événement Quine d’été Roussennac a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)