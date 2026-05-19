Roussennac

Spectacle de marionnettes

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Spectacle de marionnettes au pays des surprises pour les enfants de 3 6 ans, 1 accompagnateur par enfant. Rendez-vous à la salle de la mairie à 15 h 30. Goûter offert après le spectacle. Sur inscriptions 05 65 63 77 94. (Médiathèque de Roussennac et son réseau des médiathèques) .

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

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English :

L’événement Spectacle de marionnettes Roussennac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)