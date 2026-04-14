Le printemps des oiseaux: chants, reproduction et migration, Mairie de Confignon, Genève

Le printemps des oiseaux: chants, reproduction et migration 17 avril et 7 mai Mairie de Confignon

CHF 15.00 (AVS/AI) – CHF 20.00 (tout public)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

L’association Cycle de Vie, basée à Lancy, organise des sorties nature ouvertes à un large public, mais spécialement adaptées aux aîné.es et aux personnes à mobilité réduite. Ces sorties sont préparées et guidées par David McCrae, biologiste professionnel et membre fondateur de l’association.

La sortie « Le printemps des oiseaux: chants, reproduction et migration » sera l’occasion d’observer des pics, martins-pêcheurs, rapaces et autres espèces avec jumelles et longue vue pour révéler leur vie secrète. La balade, d’une durée de 2 heures et longue de 2 à 3 kilomètres, se déroulera en campagne entre la mairie de Confignon et le village de Certoux.

Plus d’information sur notre site: https://association-cycledevie.ch/

Mairie de Confignon Promenade des Rêveries 2, 1232 Confignon Genève 1232 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0774550846 »}, {« type »: « email », « value »: « ass.cycledevie@gmail.com »}] [{« link »: « https://association-cycledevie.ch/ »}]

L’association Cycle de Vie organise deux sorties nature adaptées aux aîné.es sur le thème des oiseaux entre Confignon et Certoux.

David McCrae