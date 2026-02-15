Le printemps des rillettes

Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-20

Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !

Pour sa neuvième édition, le Printemps des Rillettes en Sarthe met Mamers en valeur qui deviendra Ville Officielle 2026 . L’événement très apprécié partout en Sarthe se déroulera en même temps que les traditionnels Trois Jours de Mamers en partenariat avec l’Union Commerciale et Artisanale.

La Municipalité, l’Office de Tourisme, les écoles, les commerçants, les associations et les restaurateurs participent à cette fête des Rillettes et vous invitent à les rejoindre.

A vos selfies ; publiez votre événement et vos rillettes favorites avec la mention @printempsdesrillettes et les hashtags officiels du festival #PrintempsdesRillettes #rillettes2026 #mamers

Dans les écoles

– Mardi 17 mars concours de dessin dans les écoles primaires. A 12:15, les membres de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes sarthoises viendront en tenue afin d’élire les gagnants. Ils répondront aux nombreuses questions des enfants et donneront en même temps d’annoncer le coup d’envoi du Printemps des Rillettes pour le vendredi 20.

– Toute la semaine du 23 au 27 dans les cantines la municipalité de Mamers gérant les cantines mettra les rillettes à l’honneur lors des repas. Les enfants des écoles confectionneront des décorations pour les divers événements.

Les commerçants

– Agence GAN Mamers, dirigée par Catherine Demoulins, organisera un concours de dessins (privé) avec une remise de médailles créées pour l’occasion et un cahier sur le thème du Printemps des Rillettes.

– SUPER-U de Mamers une semaine d’animations du vendredi 20 au vendredi 28 autour des Rillettes.

Vendredi 20 de 10h à 12h et de 14h à 17h, la Confrérie vous accueillera dans un stand à l’entrée du magasin. A 18h, assistez à l’intronisation d’un des employés charcutiers.

Route de Bellême 02 43 31 11 40 https://www.magasins-u.com/magasin/superu-mamers

– Pharmacie Mailliart réalisation d’une vitrine sur le thème du Printemps des Rillettes.

8 place de la République 02 43 97 61 32

Les animations

– Vendredi 20 au dimanche 22 mars pendant Les Trois Jours de Mamers l’Union Commerciale et Artisanale du Saosnois (UCA) sera partenaire du Printemps des Rillettes à Mamers.

– Dimanche 22 mars de 10 h à 12 h 30 place du collège St-Paul rassemblement de voitures anciennes (Club Auto-Moto-Rétro). Les exposants pourront participer à un repas dans la salle des fêtes suivi d’une balade dans la campagne “Saosnoise” (14h30-18h, comprise dans le prix du repas).

– Dimanche 22 mars de 11:30 à 14:30 à la Salle des fêtes repas fortement constitué à base de rillettes préparé par l’association Le Passé (ré) Créatif (Le Madrigal), en présence du Grand Maître chocolatier parisien Jean-Luc de Cluseau (réalisateur d’une robe en chocolat au salon du chocolat à Paris). Buvette par le Comité de Jumelage

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63.

– Lundi 23 mars à 20:15 l’association CinéMamers projettera le film Sur la paille sur le thème de l’agriculture biologique d’Éric Gueret, au cinéma Rex à Mamers.

– Mercredi 25 mars à 19:00 soirée patrimoine avec des contes d’antan présentés par André Jaunay, de l’association Heulâ ! Patois sarthois. Présence de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises.

Rendez-vous à la Salle du Cloître de Mamers participation au chapeau.

– Samedi 28 mars en matinée, Place Carnot grande animation du Comité des fêtes de Mamers associée au Mamer’Thon (Téléthon) qui proposeront des jeux, animations et dégustations sur le thème du Printemps des Rillettes.

– Samedi 28 mars de midi à 21h à l’Espace Saugonna Les valeurs du Printemps des Rillettes seront représentées par la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises au Festival International de Films Européens Mamers en Mars

LES RESTAURANTS DE MAMERS AIMENT LES RILLETTES

– Brasserie des Halles, du vendredi 20 au samedi 28 un plat midi et soir

54 place Carnot 02 43 97 60 06 https://www.facebook.com/p/Brasserie-des-Halles-Mamers-100063609517372/

– Brasserie Mage-Malte, du lundi 23 au samedi 28 planches apéro composées de rillettes locales, en accord avec nos bières artisanales

109 rue Charles Granger 09 84 19 89 54 https://mage-malte.com

– L’Ivre de Vin, du lundi 23 au vendredi 27 menu complet (entrée, plat, dessert) midi et soir

20 place de la République 02 43 34 07 55 https://www.facebook.com/Ivredevin/

– La Planque, du mardi 24 au samedi 28 entrée, plat, dessert Uniquement le midi

3 rue Frédéric Dallier 06 84 24 54 01 https://www.facebook.com/p/La-Planque-Mamers-61554609402345/

– L’Assiette Mamertine, du mardi 24 au vendredi 27 en plat du jour le midi

10 place Carnot 02 43 31 73 69 https://www.facebook.com/benoitrobine14/

– L’Atypique du mardi 24 au vendredi 27 en plat du jour le midi

2 rue Paul Bert 06 62 49 17 76 https://www.latypique-restaurant.fr

– Le Madrigal, Table d’hôte solidaire mardi 24 midi et soir, entrée, plat, dessert, boisson Rillettes en entrée et plat

83 rue du Dr. Godard 06 78 08 18 35 https://www.sarthetourisme.com/restaurants/latelier-du-madrigal/

Vivez un beau Printemps des Rillettes à Mamers, ville officielle 2026 ! .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!

L’événement Le printemps des rillettes Mamers a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois