Le PRINTEMPS DU LIVRE de MONTAIGU

Place de l’hôtel de ville Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

.

Place de l’hôtel de ville Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le PRINTEMPS DU LIVRE de MONTAIGU Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu