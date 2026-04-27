Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RASSO AUTO MOTO Montaigu-Vendée

RASSO AUTO MOTO Montaigu-Vendée dimanche 17 mai 2026.

Ville : 85600 Montaigu-Vendée

Département : Vendée

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montaigu-Vendée

RASSO AUTO MOTO

Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:30:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-09-20

  .

Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire   acvp.bouffere@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RASSO AUTO MOTO Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

À voir aussi à Montaigu-Vendée (Vendée)