Le problème à trois corps du capitalisme, Autre lieu, Genève
Le problème à trois corps du capitalisme, Autre lieu, Genève vendredi 26 juin 2026.
Le problème à trois corps du capitalisme Vendredi 26 juin, 18h00 Autre lieu
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Le problème à trois corps du capitalisme
Rencontre avec Romaric Godin
Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart, explique dans cet ouvrage passionant pourquoi la domination du capital dans nos sociétés ne peut qu’aboutir au désastre. Pour lui, le besoin d’accumulation infinie du capital est une fuite en avant mortifère, accélérant les trois crises en cours : économique, écologique et anthropologique. L’ouvrage démontre que la montée actuelle des autoritarismes est également la conséquence inéluctable de cette impasse capitaliste, qui entre dans une nouvelle phase, autoritaire et hybridée à l’État, qu’il nomme « capitalisme d’état d’urgence ».
Cette rencontre sera modérée par l’économiste Cédric Durand.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Le problème à trois corps du capitalisme Rencontre avec Romaric Godin
DR
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