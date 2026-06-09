Saint-Épain

Le p’tit bal de campagne

Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

A partir de 19h prenez place pour un repas simple issu de notre tradition paysanne les fouées garnies à la rillettes de Tours, fromage frais ail et fines herbes, saucisse rougail, Sainte Maure de Touraine miel de la ferme .

Repas dansant folk avec l’orchestre Pont Volant.

A partir de 19h prenez place pour un repas simple issu de notre tradition paysanne les fouées, petite bulles de pains sorties du four garnies à la rillettes de Tours, fromage frais ail et fines herbes, saucisse rougail, Sainte Maure de Touraine miel de la ferme .

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Repas dansant folk avec l’orchestre Pont Volant.

Un danseur vous montre les pas de danse et en 2 mn vous êtes dans la ronde, c’est facile et amusant !

Le prix de 24 € par adulte comprends des fouées garnies avec les produits fermiers, des crudités et l’orchestre Pont Volant. 24 .

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 20 17 53 chant-de-ble@orange.fr

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English :

From 7pm, enjoy a simple meal based on our country tradition: fouées garnished with Tours rillettes, fresh cheese with garlic and herbs, sausage rougail, Sainte Maure de Touraine farm honey.

Folk dancing with the Pont Volant orchestra.

L’événement Le p’tit bal de campagne Saint-Épain a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme