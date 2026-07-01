AGENDA · Saint-Épain
De l’épi de blé à la farine, Ferme du Gros Buisson, Saint-Épain
samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Gros Buisson · Saint-Épain
Informations pratiques
De l’épi de blé à la farine 19 et 20 septembre Ferme du Gros Buisson Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de matériel agricole ancien.
Démonstration de battages des années 1950 à 11h00 et à 15h00.
Ferme du Gros Buisson Le gros buisson 37800 Saint-Epain Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition de matériel agricole ancien
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