De l’épi de blé à la farine, Ferme du Gros Buisson, Saint-Épain

Informations pratiques

De l’épi de blé à la farine 19 et 20 septembre Ferme du Gros Buisson Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de matériel agricole ancien.

Démonstration de battages des années 1950 à 11h00 et à 15h00.

Ferme du Gros Buisson Le gros buisson 37800 Saint-Epain Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Exposition de matériel agricole ancien

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