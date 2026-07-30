Informations pratiques

Saint-Épain

Les Femmes savantes Molière revisité avec humour à Saint-Épain

Allée des Peupliers Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne (CCTVV) donne rendez-vous au public le vendredi

11 septembre 2026 à 20h30 à l’Espace Philippe Barillet de Saint-Épain pour découvrir Les Femmes

savantes , une adaptation originale du célèbre texte de Molière proposée par la Compagnie Le Poulpe.

Les Femmes savantes Molière revisité avec humour à Saint-Épain

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne (CCTVV) donne rendez-vous au public le vendredi

11 septembre 2026 à 20h30 à l’Espace Philippe Barillet de Saint-Épain pour découvrir Les Femmes

savantes , une adaptation originale du célèbre texte de Molière proposée par la Compagnie Le Poulpe.

Entre théâtre, comédie et esprit burlesque, ce spectacle revisite un grand classique du répertoire français

dans une mise en scène vive, moderne et accessible à tous.

Un classique revisité avec fantaisie

Pour s’emparer de cette œuvre emblématique de Molière, la Compagnie Le Poulpe choisit d’emprunter les

codes de la commedia dell’arte et du clown, offrant une lecture joyeuse et rythmée de la pièce. .

Allée des Peupliers Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

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English :

The Touraine Val de Vienne Community of Municipalities (CCTVV) invites the public to join them on Friday,

September 11, 2026, at 8:30 p.m. at the Espace Philippe Barillet in Saint-Épain to discover *Les Femmes

Savantes %BB, an original adaptation of Molière’s famous play presented by the Compagnie

L’événement Les Femmes savantes Molière revisité avec humour à Saint-Épain Saint-Épain a été mis à jour le 2026-07-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme