Informations pratiques

Saint-Épain

Balade contée de Saint-Epain

RV Place de la Mairie, près de la fontaine Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

La Touraine, c’était comment avant ? Les grands châteaux, les rois majestueux, l’immmense Loire, on connaît ! Mais c’était comment pour les autres, les petits tourangeaux ? Ceux qui ne sont pas écrits dans les livres d’histoire ?

Et bien Marguerite, elle le sait !

La Touraine, c’était comment avant ? Les grands châteaux, les rois majestueux, l’immmense Loire, on connaît ! Mais c’était comment pour les autres, les petits tourangeaux ? Ceux qui ne sont pas écrits dans les livres d’histoire ?

Et bien Marguerite, elle le sait ! Du haut de ses deux milles et quelques années, Marguerite vous racontera à sa façon la vie des petites gens de Touraine à travers son beau village de Saint-Epain qu’elle n’a jamais quitté !

Laissez-la vous transporter dans les époques pour revivre les évènements de la grande et la petite histoire à travers ses yeux. Comme elle le dit elle-même “Y’a pas qu’les grands châteaux qui s’sont construits dans l’Histoire, y’a aussi les p’tits villages !” .

RV Place de la Mairie, près de la fontaine Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire memoiresaintepain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What was Touraine like before? The great châteaux, the majestic kings, the immense Loire, we know all about it! But what was it like for the others, the little Tourangeaux? The ones who aren’t in the history books?

Well, Marguerite knows!

L’événement Balade contée de Saint-Epain Saint-Épain a été mis à jour le 2026-08-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme