Le p’tit jardin étonnant, Crotelles, Crotelles

Le p’tit jardin étonnant 6 et 7 juin Crotelles Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La visite est libre avec présence permanente des hôtes de la maison. Expo de deux artisans Lectures à voix haute Dégustation de Kefir.

Crotelles 19 rue du coteau. Crotelles 37380 Crotelles 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0625173792 Ancienne ferme des grands parents rachetée en 2013. Vieux four à pain dans son jus. Petit musée de la radio à l’étage dans la grange. Espace vaste et paisible. Détente assurée Grand parking au bout de l’allée dans terrain tondu

La visite est libre avec présence permanente des hôtes de la maison. Expo de deux artisans Lectures à voix haute Dégustation de Kefir.

©Annie Rigault