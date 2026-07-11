Informations pratiques

Bayonne

Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux

Place Jacques Portes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les P’tits Marchés d’été des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux vous donnent rendez-vous Place Jacques Portes, les samedis* de juillet et août avec une trentaine de stands originaux et de qualité.

Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux ! N’hésitez pas à partager l’info autour de vous ! Bertako artisau, sortzaile, artista eta ekoizleen udako Merkatu Ttipiek hitzordua ematen dizute Jacques Portes plazan, uztaileko eta abuztuko larunbatetan*. Atsegin handiz ikusiko zintuzket asko eta asko! Ez izan zalantzarik informazioa zure inguruan partekatzeko!*PAS DE MARCHÉ LES SAMEDIS 11 & 18 JUILLET ET 15 AOÛT

*MERKATU EZ LARUNBATETAN, UZTAILAK 11 & 18 ETA ABUZTUAK 15 .

Place Jacques Portes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 34 43 20 point8asso@gmail.com

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English : Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux

L’événement Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux Bayonne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Bayonne