Le P’tit Musée de Magny, Le P’tit musée de Magny, Magny-lès-Jussey

Informations pratiques

Le P’tit Musée de Magny 19 et 20 septembre Le P’tit musée de Magny Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans cette maison inhabitée depuis que son propriétaire est mort pour la France durant la Grande Guerre, les nouveaux occupants ont gardé les lieux, comme si le jeune soldat était parti la veille.

Dans la grange et les greniers, ils ont entassé de nombreux objets qui témoignent de la vie dans nos campagnes au début du XXᵉ siècle.

François Seine en profitera pour dédicacer ses livres.

Le P’tit musée de Magny 4 rue des Cannes, 70500 Magny-lès-Jussey Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06.80.91.07.41 Le P’tit musée de Magny vous présente les diverses activités d’un petit village au début du XXe siècles avec son école, son église, sa laiterie ou encore son menuisier.

Dans cette maison inhabitée depuis que son propriétaire est mort pour la France durant la Grande Guerre, les nouveaux occupants ont gardé les lieux, comme si le jeune soldat était parti la veille.

© Gilles Maradan