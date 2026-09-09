Le puits d’eau potable Pasteur, Puits d’eau potable Pasteur, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Puits d'eau potable Pasteur · Chambéry
Informations pratiques
Le puits d’eau potable Pasteur Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Puits d’eau potable Pasteur Savoie
Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du faubourg Montmélian. Un technicien vous dévoilera comment l’eau potable parvient du sous-sol au robinet….
Puits d’eau potable Pasteur Rue Pasteur, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.grandchambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr »}] Début de la construction du puits d’eau potable Pasteur en 1922 et mise en service en 1925. Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du quartier du faubourg Montmélian.
Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du faubourg Montmélian. Un technicien vous dévoilera comment l’eau potable parvient du sous-sol au robinet….
©Didier Gourbin/Grand Chambéry
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Atelier bougie naturelle fleurie, Ateliers Octopodes, Chambéry 9 septembre 2026
- La Chambre d’agriculture assure la présidence d’honneur de la Foire de Savoie, Parc des expositions de Chambéry (73), Chambéry 11 septembre 2026
- Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire, Ateliers Octopodes, Chambéry 11 septembre 2026
- Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry 12 septembre 2026
- Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry 12 septembre 2026