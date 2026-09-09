Le puits d’eau potable Pasteur, Puits d’eau potable Pasteur, Chambéry

Informations pratiques

Le puits d’eau potable Pasteur Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Puits d’eau potable Pasteur Savoie

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du faubourg Montmélian. Un technicien vous dévoilera comment l’eau potable parvient du sous-sol au robinet….

Puits d’eau potable Pasteur Rue Pasteur, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.grandchambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr »}] Début de la construction du puits d’eau potable Pasteur en 1922 et mise en service en 1925. Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du quartier du faubourg Montmélian.

Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du faubourg Montmélian. Un technicien vous dévoilera comment l’eau potable parvient du sous-sol au robinet….

©Didier Gourbin/Grand Chambéry