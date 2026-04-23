Le QG des bons vivants Domaine Quintard Frères Chadenac
Le QG des bons vivants Domaine Quintard Frères Chadenac vendredi 29 mai 2026.
Chadenac
Le QG des bons vivants
Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
LE QG | 29 mai 2026
Tournebroche Gueuleton (Adrien Cosset & Rémy Geneau), huîtres Friaud, bar vins/cocktails & musique.
Chadenac Entrée gratuite, sur réservation (300 places).
Consommations sur place.
06.86.15.18.89 07.60.31.44.05
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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 15 18 89 thomas.cognacdufrolet@gmail.com
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English :
LE QG | May 29, 2026
Tournebroche Gueuleton (Adrien Cosset & Rémy Geneau), oysters Friaud, wine/cocktail bar & music.
Chadenac ? Free admission, with reservation (300 places).
Drinks on site.
06.86.15.18.89 07.60.31.44.05
L’événement Le QG des bons vivants Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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