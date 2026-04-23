Le QG des bons vivants Domaine Quintard Frères Chadenac

Chadenac

Le QG des bons vivants

Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

LE QG | 29 mai 2026

Tournebroche Gueuleton (Adrien Cosset & Rémy Geneau), huîtres Friaud, bar vins/cocktails & musique.

Chadenac Entrée gratuite, sur réservation (300 places).

Consommations sur place.

06.86.15.18.89 07.60.31.44.05

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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 15 18 89 thomas.cognacdufrolet@gmail.com

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English :

LE QG | May 29, 2026

Tournebroche Gueuleton (Adrien Cosset & Rémy Geneau), oysters Friaud, wine/cocktail bar & music.

Chadenac ? Free admission, with reservation (300 places).

Drinks on site.

06.86.15.18.89 07.60.31.44.05

L’événement Le QG des bons vivants Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge