Chamboulive

Le Quart d’Heure Corrézien

Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Chaque année, un village des Contrées Vertes ouvre ses portes pour célébrer l’art de vivre corrézien. Cette année, rendez-vous au bord de l’étang de Chanteloiseau à Chamboulive, le dimanche 24 mai 2026. Au programme un marché de producteurs et artisans locaux, un repas des chefs cuisiné pour l’occasion par des restaurateurs et associations du coin, un coin apéro avec brasseurs, vignerons et rhumerie corrézienne, des randonnées et balades nature au départ du site, et des animations pour le moins éclectiques lamas, forge ancienne, paddle sur l’étang, jeux en bois… .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 accueil@contreesvertes.com

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English : Le Quart d’Heure Corrézien

L’événement Le Quart d’Heure Corrézien Chamboulive a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze