Chamboulive

Festival violons des Monédières

Salle des fêtes Chamboulive Corrèze

Tarif : – – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 23:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition de Violons des Monédières en Corrèze. Nous y avons mis ce qui fait le cœur de cet événement annuel autour de la tradition de violon dans les Monédières et nous avons ajouté des éléments nouveaux et repensés. Les inscriptions seront ouvertes prochainement, venez vous autoriser quatre jours de pause, de rencontres, de concerts, de bals, d’ateliers, de repas, de bœufs musicaux sur la place, de balades.

12h-14h Accueil des stagiaires

14h30-17h Stages de violon trad avec Perrine Bourel et Basile Brémaud

19h Apéro-Concert à la Chapelle du Puy Saint-Damien par les Violons du CRMTL (Apéro offert + Auberge espagnole)

20h30 Soirée Julien Chastagnol

Palabre autour du violon de Julien Chastagnol avec Appoline Catalan sur la lutherie de Mirecourt.

Moment musical par Emma Cousteix sur le violon de Julien Chastagnol. .

Salle des fêtes Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 93 48 crmtl@crmtl.fr

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English : Festival violons des Monédières

L’événement Festival violons des Monédières Chamboulive a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze