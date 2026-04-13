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Festival violons des Monédières Chamboulive

Festival violons des Monédières Chamboulive

Festival violons des Monédières Chamboulive vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Qalle des fêtes

Ville : 19450 Chamboulive

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 80 Tarif de base plein tarif

Chamboulive

Festival violons des Monédières

Qalle des fêtes Chamboulive Corrèze

Tarif : – – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition de Violons des Monédières en Corrèze. Nous y avons mis ce qui fait le cœur de cet événement annuel autour de la tradition de violon dans les Monédières et nous avons ajouté des éléments nouveaux9h30-12h
Stage de violon
Stage tous instruments
12h Repas
Petite restauration sur place ou Restaurant* Deshors-Foujanet (sur réservation auprès de l’établissement au 05 55 21 62 05)
14h30-17h Préparation de la balade musicale
17h Concert devant l’Ehpad suivi d’un balade musicale dans Chamboulive
19h Repas végétarien
(12€ sur réservation au CRMTL 05 55 27 93 48)
20h30 Bal avec Duo Artense et les musicien·nes présent·es sur plancher devant la salle des fêtes. et repensés
Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.   .

Qalle des fêtes Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 93 48  crmtl@crmtl.fr

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English : Festival violons des Monédières

L’événement Festival violons des Monédières Chamboulive a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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