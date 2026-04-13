Chamboulive

Festival violons des Monédières

Qalle des fêtes Chamboulive Corrèze

Tarif : – – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition de Violons des Monédières en Corrèze. Nous y avons mis ce qui fait le cœur de cet événement annuel autour de la tradition de violon dans les Monédières et nous avons ajouté des éléments nouveaux9h30-12h

Stage de violon

Stage tous instruments

12h Repas

Petite restauration sur place ou Restaurant* Deshors-Foujanet (sur réservation auprès de l’établissement au 05 55 21 62 05)

14h30-17h Préparation de la balade musicale

17h Concert devant l’Ehpad suivi d’un balade musicale dans Chamboulive

19h Repas végétarien

(12€ sur réservation au CRMTL 05 55 27 93 48)

20h30 Bal avec Duo Artense et les musicien·nes présent·es sur plancher devant la salle des fêtes. et repensés

Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie. .

Qalle des fêtes Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 93 48 crmtl@crmtl.fr

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English : Festival violons des Monédières

L’événement Festival violons des Monédières Chamboulive a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze