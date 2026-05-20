Bal des Pompiers Place du cimetière Chamboulive

Chamboulive

Bal des Pompiers

Place du cimetière Place du Cimetière Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

15 h Concours de pétanque 19 h repas cochon à la broche Bal des pompies Restauration Buvette sur place Ambiance garantie .

Place du cimetière Place du Cimetière Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 26 46 33 amicalspdechamboulive@gmail.com

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English : Bal des Pompiers

L’événement Bal des Pompiers Chamboulive a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze