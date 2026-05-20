Bal des Pompiers Place du cimetière Chamboulive
Bal des Pompiers Place du cimetière Chamboulive samedi 11 juillet 2026.
Chamboulive
Bal des Pompiers
Place du cimetière Place du Cimetière Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
15 h Concours de pétanque 19 h repas cochon à la broche Bal des pompies Restauration Buvette sur place Ambiance garantie .
Place du cimetière Place du Cimetière Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 26 46 33 amicalspdechamboulive@gmail.com
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English : Bal des Pompiers
L’événement Bal des Pompiers Chamboulive a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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