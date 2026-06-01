Saint Jean Nuit Païenne Chamboulive
Saint Jean Nuit Païenne Chamboulive samedi 20 juin 2026.
Chamboulive
Saint Jean Nuit Païenne
2049 Route de Tulle Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Baze vous invite pour une mise en scène théâtrale.
Au programme à 18h, Thioro un petit chaperon rouge sénégalais et à 21h grand feu de la Saint Jean. .
2049 Route de Tulle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine labaze.chamboulive@gmail.com
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English : Saint Jean Nuit Païenne
L’événement Saint Jean Nuit Païenne Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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