Chamboulive

Saint Jean Nuit Païenne

2049 Route de Tulle Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Baze vous invite pour une mise en scène théâtrale.

Au programme à 18h, Thioro un petit chaperon rouge sénégalais et à 21h grand feu de la Saint Jean. .

2049 Route de Tulle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine labaze.chamboulive@gmail.com

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English : Saint Jean Nuit Païenne

L’événement Saint Jean Nuit Païenne Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme des Contrées Vertes