Le Quartier des Brocanteurs Centre commercial Quartier Libre Lescar

Informations pratiques

Lescar

Le Quartier des Brocanteurs

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Avis aux chineurs, amateurs de belles trouvailles et passionnés d’objets anciens !

Tout au long de la journée, retrouvez des brocanteurs et antiquaires professionnels venus partager leurs plus belles sélections mobilier, vaisselle, décoration, bibelots, livres, jouets anciens, objets insolites, pièces de collection… De quoi satisfaire les curieux comme les collectionneurs !

Que vous soyez à la recherche d’un objet unique, d’une idée déco ou simplement en quête d’une agréable balade, venez flâner parmi les stands et profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis. .

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Quartier des Brocanteurs

L’événement Le Quartier des Brocanteurs Lescar a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau