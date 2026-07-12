Visites de la ferme Emmaüs Emmaüs Lescar-Pau Lescar
mercredi 5 août 2026 · Emmaüs Lescar-Pau · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Visites de la ferme Emmaüs
Emmaüs Lescar-Pau Chemin Salié Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Durant les deux mois d’été le village Emmaüs vous accueille tous les mercredis matin pour une visite guidée de leur ferme.
Vous venez sans inscription ! un compagnon qui travaille sur le site et s’occupe des animaux, vous racontera leur fonctionnement quotidien. Vous passerez 45mn entourés de plus de 50 animaux qui vivent dans cette ferme et toutes vos questions seront accueillies avec plaisir.
C’est une agréable visite à faire en famille ! .
Emmaüs Lescar-Pau Chemin Salié Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 17 82
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English : Visites de la ferme Emmaüs
L’événement Visites de la ferme Emmaüs Lescar a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pau
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