Le quaternaire et l’érosion littorale Trébeurden
Le quaternaire et l’érosion littorale Trébeurden lundi 20 juillet 2026.
Trébeurden
Le quaternaire et l’érosion littorale
Maison de la Mer Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:30:00
fin : 2026-07-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-24
Les formations quaternaires récentes (loess, dunes, cordons de galets) porteuses de biodiversité sont très présentes dans le Trégor. Avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, les côtes du Trégor, vulnérables n’ont pas fini de s’éroder. .
Maison de la Mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement Le quaternaire et l’érosion littorale Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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