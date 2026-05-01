Sète

LE QUATUOR GOSPEL LES VOIX DE LA TERRE

7 Cor de Neuburg Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Spécial Fêtes des Mères Le quatuor Gospel Les voix de la terre par la beauté de ses voix, nous font revivre les chants traditionnels de gospel et de la soul music.

Spécial Fêtes des Mères Le quatuor Gospel Les voix de la terre par la beauté de ses voix, nous font revivre les chants traditionnels de gospel et de la soul music. .

7 Cor de Neuburg Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 46 68 10 39

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English :

Mother’s Day Special The Gospel quartet Les voix de la terre bring traditional gospel and soul music to life with the beauty of their voices.

L’événement LE QUATUOR GOSPEL LES VOIX DE LA TERRE Sète a été mis à jour le 2026-05-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE