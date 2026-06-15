Le quatuor Hermione en concert Eglise La Bastide-Clairence
Le quatuor Hermione en concert Eglise La Bastide-Clairence samedi 4 juillet 2026.
La Bastide-Clairence
Le quatuor Hermione en concert
Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour leur tournée 2026, les quatre musiciens allieront l’humour et le génie de Joseph Haydn dans son Quatuor op. n°4, au romantisme et à la sensibilité de Félix Mendelssohn dans son Quatuor op.44 n°3. .
Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Le quatuor Hermione en concert
L’événement Le quatuor Hermione en concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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