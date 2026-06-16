Peintures de Mikel Etxebarria Place des Arceaux La Bastide-Clairence lundi 6 juillet 2026.

La Bastide-Clairence

Peintures de Mikel Etxebarria

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

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Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Peintures de Mikel Etxebarria

L’événement Peintures de Mikel Etxebarria La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque