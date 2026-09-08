Le radeau de la méduse, Espace des saules, Coulanges-lès-Nevers

Informations pratiques

Le radeau de la méduse Mercredi 7 octobre, 20h00 Espace des saules Nièvre

De 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T21:10:00+02:00

Fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T21:10:00+02:00

En 1818, le peintre Théodore Géricault réalise sa plus célèbre toile Le Radeau de la Méduse, mettant en peinture un épisode du naufrage tragique de la frégate La Méduse, à quelques miles de la côte, au large de Saint-Louis du Sénégal. Cette oeuvre fait scandale, autant sur le plan artistique que sur le plan politique, en mettant la monarchie de Louis XVIII dans l’embarras. Finalement, Géricault devient le maître du romantisme et reçoit la médaille d’or du Salon de 1819.

Une drôle de conférencière, à la fois professorale et désabusée, mais également pleine d’humour, divulgue les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre qui choqua le monde et ébranla le trône. Une immersion historique dans les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXe siècle.

Alexandre Delimoges a reçu le Prix du Meilleur auteur au Festival d’Avignon 2018.

Anne Cangelosi a reçu plusieurs Prix dont celui du « Coup de Coeur » de l’Académie Française.

Espace des saules All. Pierre de Coubertin, 58660 Coulanges-lès-Nevers Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/le-radeau-de-la-meduse »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Les secrets du célèbre tableau Le Radeau de la Méduse, qui choqua le monde, enfin dévoilés ! théâtre

Leradeau