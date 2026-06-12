Le rallye des bestioles au Musée de la vie rurale Steenwerck lundi 6 juillet 2026.

Steenwerck

Le rallye des bestioles au Musée de la vie rurale

49 Rue du Musée Steenwerck Nord

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Dans le cadre de l’exposition Les insectes d’Alain Bochard, ferronnier d’art, nous vous proposons un parcours pour chercher les petites bêtes qui se trouvent dans le musée. Sur les horaires d’ouverture du musée, du lundi au vendredi entre 14h00 et 18h00.

Ça pique, ça chatouille, ça gratte !

Dans le cadre de l’exposition Les insectes d’Alain Bochard, ferronnier d’art, nous vous proposons un parcours pour chercher les petites bêtes qui se trouvent dans le musée. Nuisible ou pas ? A vous de venir le découvrir.

Du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi.

Sur les horaires d’ouverture du musée, entre 14h00 et 18h00 (sur demande à l’accueil du musée, sans réservation).

Tarif de visite libre 4€/enfant (à partir de 3 ans) et 6€/adulte.

(visite libre et accès aux jeux flamands inclus) .

49 Rue du Musée Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France +33 3 28 50 33 80

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English :

As part of the exhibition “Insects” by Alain Bochard, an artistic metalworker, we invite you to take a tour to look for the little creatures hidden throughout the museum. During museum hours, Monday through Friday from 2:00 PM to 6:00 PM.

L’événement Le rallye des bestioles au Musée de la vie rurale Steenwerck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Flandre