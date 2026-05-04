Le rendez-vous du « Tout-Monde » – bal participatif Hall Rennes
Le rendez-vous du « Tout-Monde » – bal participatif Hall Rennes samedi 23 mai 2026.
Le rendez-vous du « Tout-Monde » – bal participatif Hall Rennes Samedi 23 mai, 22h15 Ille-et-Vilaine
gratuit
D’une escale à l’autre, ce bal voyageur remonte le fil d’histoires de danses nées en Afrique de l’Ouest et centrale, en Caraïbe et aux USA.
Il n’y a plus qu’à vous laisser emporter et à chalouper !
Un projet de Marie Houdin/Equilibre, accompagnée de Jérémie Mence en danse et DJ Freshhh aux platines.
Production : Équilibre
Coproduction : CND (festival Camping) & les SUBS -Lyon
Équilibre reçoit le soutien de la Région de Bretagne et de Rennes Métropole.
Chorégraphie-écriture : Marie Houdin
Régie générale : Stéphane Le Tallec
Administration/production : Julie Besserova
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T22:15:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:45:00.000+02:00
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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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