Le repos du guerrier, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Le repos du guerrier Samedi 27 juin, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Samedi 27 juin – 16h

Le repos du guerrier est un seul en scène un brin déjanté qui mêle théâtre et cirque.

Dans ce spectacle l’artiste touche à tout, Edouard Peurichard (lanceur de couteaux, acrobate et vidéaste amateur) nous livre un regard intime, non sans une pointe d’ironie, sur son parcours d’artiste de cirque. On suit un acrobate sur les rotules, lanceur de couteaux douteux, qui tente de re-jouer en l’espace de 52 minutes les moments les plus marquants de son parcours professionnel.

Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées, nous racontent en creux les espoirs et les renoncements d’une vie d’artiste.

Un récit sinueux et franchement désopilant sur le processus créatif qui fait la part belle au milieu amateur dans les arts du cirque et qui nous propose un tour d’horizon sur ce que ces étranges rassemblements, le théâtre comme le cirque, disent de nous.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Durée : 1h – À partir de 10 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Un récit sinueux et franchement désopilant sur le processus créatif qui fait la part belle au milieu amateur dans les arts du cirque – CIRQUE