Informations pratiques

Le retour de la ludo ! Maison de Quartier La Touche Rennes Jeudi 24 septembre, 16h30

La partie reprend

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-24T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00.000+02:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes



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