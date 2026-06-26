Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24 ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 6 novembre 2026.

Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24 ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 6 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Une comédie de Gilles Dyrek. Condamné par la médecine, Pierre-Henri engage des comédiens pour jouer sa famille disparue pendant une semaine et l’aider à se réconcilier avec les siens.

Une comédie de Gilles Dyrek.

Condamné par la médecine, Pierre-Henri engage des comédiens pour jouer sa famille disparue pendant une semaine et l’aider à se réconcilier avec les siens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-06T22:00:00.000+01:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-retour-de-richard-3-par-le-train-de-9h24-ven-6-nov-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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