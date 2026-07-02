Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Informations pratiques

Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24 Vendredi 6 novembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00

Une comédie de Gilles Dyrek.

Condamné par la médecine, Pierre-Henri engage des comédiens pour jouer sa famille disparue pendant une semaine et l’aider à se réconcilier avec les siens.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-retour-de-richard-3-par-le-train-de-9h24-ven-6-nov-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]

Une comédie de Gilles Dyrek. Condamné par la médecine, Pierre-Henri engage des comédiens pour jouer sa famille disparue pendant une semaine et l’aider à se réconcilier avec les siens.

Adec