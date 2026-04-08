LE RÊVE AMÉRICAIN Palavas-les-Flots
LE RÊVE AMÉRICAIN Palavas-les-Flots mercredi 15 avril 2026.
Palavas-les-Flots
LE RÊVE AMÉRICAIN
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-17 2026-04-24 2026-04-26
Séance cinéma Le Rêve américain de Anthony Marciano (Durée 2h01)
Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
American Dream by Anthony Marciano (Running time: 2:01)
L’événement LE RÊVE AMÉRICAIN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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