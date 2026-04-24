Le rêve et le sommeil Musée d’arts de Nantes Nantes
Le rêve et le sommeil Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 11 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 19:15 – 20:45
Gratuit : non Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public
Le rêve et le sommeil occupent une place singulière dans l’histoire de l’art, entre repos du corps et puissance de l’imaginaire. De la peinture caravagesque aux explorations surréalistes, jusqu’aux oeuvres contemporaines, cette visite propose un parcours sensible analysant les figures de l’endormissement, du songe et de la veille, révélatrices de nos désirs et de notre rapport au temps.Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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