Le Réveil des Pierres Eglise de Campagnac Engayrac
samedi 22 août 2026 · Eglise de Campagnac · Engayrac
Informations pratiques
Engayrac
Le Réveil des Pierres
Eglise de Campagnac Campagnac Engayrac Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Concert aux chandelles dans l’église de Campagnac avec un solo au violoncelle proposé par l’association Le Réveil des pierres
Un apéritif suivra le concert pour permettre de rencontrer l’artiste et d’échanger ensemble
Sur réservation par mail laurencemanoux@gmail.com
Concert aux chandelles dans l’église de Campagnac avec un solo au violoncelle proposé par l’association Le Réveil des pierres
Ce concert sera dirigé par Derek De La Bernardie
Un apéritif suivra le concert pour permettre de rencontrer l’artiste et d’échanger ensemble
Sur réservation par mail laurencemanoux@gmail.com
Places limitées .
Eglise de Campagnac Campagnac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 36 34 19 laurencemanoux@gmail.com
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English : Le Réveil des Pierres
Candlelight concert at the Campagnac Church featuring a cello solo presented by the association Le Réveil des pierres
An aperitif will follow the concert, providing an opportunity to meet the artist and chat
Reservations required via email: laurencemanoux@gmail.com
L’événement Le Réveil des Pierres Engayrac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Destination Agen