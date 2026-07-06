Le Réveil des Pierres Eglise de Campagnac Engayrac

Informations pratiques

Engayrac

Le Réveil des Pierres

Eglise de Campagnac Campagnac Engayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concert aux chandelles dans l’église de Campagnac avec un solo au violoncelle proposé par l’association Le Réveil des pierres

Un apéritif suivra le concert pour permettre de rencontrer l’artiste et d’échanger ensemble

Sur réservation par mail laurencemanoux@gmail.com

Concert aux chandelles dans l’église de Campagnac avec un solo au violoncelle proposé par l’association Le Réveil des pierres

Ce concert sera dirigé par Derek De La Bernardie

Un apéritif suivra le concert pour permettre de rencontrer l’artiste et d’échanger ensemble

Sur réservation par mail laurencemanoux@gmail.com

Places limitées .

Eglise de Campagnac Campagnac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 36 34 19 laurencemanoux@gmail.com

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English : Le Réveil des Pierres

Candlelight concert at the Campagnac Church featuring a cello solo presented by the association Le Réveil des pierres

An aperitif will follow the concert, providing an opportunity to meet the artist and chat

Reservations required via email: laurencemanoux@gmail.com

L’événement Le Réveil des Pierres Engayrac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Destination Agen