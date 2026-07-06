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AGENDA · Engayrac

Le Réveil des Pierres Eglise de Campagnac Engayrac

samedi 22 août 2026 · Eglise de Campagnac · Engayrac

Le Réveil des Pierres Eglise de Campagnac Engayrac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise de Campagnac
Adresse
Campagnac
Ville
47470 Engayrac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Engayrac

Le Réveil des Pierres

Eglise de Campagnac Campagnac Engayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Concert aux chandelles dans l’église de Campagnac avec un solo au violoncelle proposé par l’association Le Réveil des pierres
Un apéritif suivra le concert pour permettre de rencontrer l’artiste et d’échanger ensemble

Sur réservation par mail laurencemanoux@gmail.com
Concert aux chandelles dans l’église de Campagnac avec un solo au violoncelle proposé par l’association Le Réveil des pierres
Ce concert sera dirigé par Derek De La Bernardie
Un apéritif suivra le concert pour permettre de rencontrer l’artiste et d’échanger ensemble
Sur réservation par mail laurencemanoux@gmail.com
Places limitées   .

Eglise de Campagnac Campagnac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 36 34 19  laurencemanoux@gmail.com

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English : Le Réveil des Pierres

Candlelight concert at the Campagnac Church featuring a cello solo presented by the association Le Réveil des pierres
An aperitif will follow the concert, providing an opportunity to meet the artist and chat

Reservations required via email: laurencemanoux@gmail.com

L’événement Le Réveil des Pierres Engayrac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Destination Agen

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