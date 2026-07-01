Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Église Saint-Pierre-aux-Liens, Engayrac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre-aux-Liens Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La construction primitive de l’église semble remonter au XIe siècle. De cette époque subsistent le chœur, couvert d’une coupole sur pendentifs, ainsi que l’abside en cul-de-four. Les colonnes engagées du chœur sont surmontées de chapiteaux historiés et sculptés.

Cette partie de l’édifice a probablement été décorée au XVIIIe siècle de motifs romans en trompe-l’œil. On peut notamment observer une frise contournant l’abside à la hauteur des chapiteaux, ainsi qu’un décor sous les arcs-doubleaux. Trois figures peintes dans le même esprit représentent Moïse, saint Paul et saint Jean.

La basse nef date du début de la Renaissance. La travée du chevet est surmontée d’une voûte en étoile à arêtes multiples du XVIe siècle. Les remplissages des voûtes, y compris celui de la voûte en berceau de la nef, sont réalisés en briques. À l’avant de l’église, un clocher néogothique du XIXe siècle surmonte un petit porche.

À l’extérieur, l’abside possède une couverture en forme de mitre, dont la disposition primitive est demeurée intacte. Elle est adossée aux vestiges de l’ancien clocher roman, qui s’élevait autrefois au-dessus de la coupole du chœur.

Église Saint-Pierre-aux-Liens 33 Barou Haut 47470 Engayrac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553954421 La construction primitive semble remonter au XIe siècle. Il reste de cette époque le choeur recouvert d’une coupole sur pendentifs et l’abside en cul de four. Les colonnes engagées du choeur sont surmontées de chapiteaux historiés et sculptés. Toute cette partie de l’édifice a été décorée, probablement au XVIIIe siècle, de motifs romans en trompe l’oeil, notamment une frise contournant l’abside dans la hauteur des chapiteaux, et le dessous des arcs doubleaux. Trois figures peintes dans le même esprit représentent Moïse, Saint-Paul et Saint-Jean. La basse nef date du début de la Renaissance. La travée du chevet est surmontée d’une voûte en étoile à arêtes multiples du XVIe siècle. Les remplissages des voûtes, y compris la voûte en berceau de la nef, sont en briques peintes en rouge. En avant de l’église, un clocher néo-gothique du XIXe siècle surmonte un petit porche. A l’extérieur, l’abside possède une couverture en forme de mitre dont la disposition primitive est intacte. Cette couverture est adossée à ce qui reste de l’ancien clocher roman qui s’élevait primitivement au-dessus de la coupole du choeur.

La construction primitive semble remonter au XIe siècle. Il reste de cet époque le choeur recouvert d’une coupole sur pendentif et l’abside en cul de four. Les colonnes engagées du choeur sont de et …

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