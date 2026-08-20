Le Réveil-Maman, Médiathèque de Boma, Saint-Denis-de-Pile

Informations pratiques

Le Réveil-Maman Samedi 5 décembre, 16h00 Médiathèque de Boma Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:35:00+01:00

Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:35:00+01:00

Jeune public pour les 3-6 ans.

Médiathèque de Boma 1 route de guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Jérôme Aubineau & Philippe Meunier