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Le Réveil-Maman, Médiathèque de Boma, Saint-Denis-de-Pile

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque de Boma · Saint-Denis-de-Pile

Le Réveil-Maman, Médiathèque de Boma, Saint-Denis-de-Pile

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque de Boma
Adresse
1 route de guîtres
Ville
33910 Saint-Denis-de-Pile
Département
Gironde

Le Réveil-Maman Samedi 5 décembre, 16h00 Médiathèque de Boma Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:35:00+01:00
Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:35:00+01:00

Jeune public pour les 3-6 ans.

Médiathèque de Boma 1 route de guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Jérôme Aubineau & Philippe Meunier

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