Le rituel du verre d’eau Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Le rituel du verre d’eau

Du mercredi 27 au vendredi 29 janvier 2027 de 20h à 21h20. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 20:00:00

fin : 2027-01-29 21:20:00

Date(s) :

2027-01-27

Artiste de la Bande Coprodution ZEF

Théâtre Autofiction musicale et documentée

Née de l’union d’une femme algérienne et d’un homme français, Anaïs Allais Benbouali vous invite au cœur d’un foyer qui pourrait être le sien comme le vôtre. Ouvrant le spectre de son propre récit, elle a recueilli les témoignages de plusieurs couples franco-algériens, entre Sevran et Marseille. À cette enquête se mêle sa propre parole, portée au plateau, et mise en regard de celles et ceux qu’elle a rencontré·es.



Est-ce qu’un couple mixte dysfonctionne à l’endroit où la société échoue ? À quel moment la Grande Histoire et la politique s’immiscent-elles dans les histoires d’amour ? Tissant l’intime et le documentaire, elle compose une œuvre où les trajectoires individuelles rencontrent la mémoire collective…



Et puis il y a ce verre d’eau. Un objet ordinaire, un geste familier, une présence discrète qui traverse toute la pièce. Peu à peu, il devient une énigme la trace d’un héritage dont le sens se dérobe, d’un secret que l’on approche sans jamais tout à fait le saisir. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Artiste de la Bande Co-production with ZEF

Theater Musical and documentary autofiction

L’événement Le rituel du verre d’eau Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille